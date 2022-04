Grupo suspeito de envolvimento com crimes é detido em Valença | Valença | O Dia

91ª DP de Valença - Reprodução

Publicado 22/04/2022 14:06

Um grupo suspeito de envolvimento com atividades criminosas foi detido em Valença na última quarta-feira (20). As cinco pessoas foram flagradas pelos policiais em um imóvel, localizado no bairro Santa Rosa, onde havia uma réplica de arma de fogo, munições e drogas. As duas mulheres e os três homens foram indiciados por tráfico de drogas e liberados após prestarem depoimentos na 91ª DP de Valença.