Trecho em obras - Reprodução/PMV

Publicado 06/04/2022 11:57

A Secretaria de Serviços Públicos de Valença realiza obras emergenciais na rua 29 de Setembro, na parte baixa do bairro Carambita. Estruturas antigas de ruas da cidade não suportaram o grande volume de água do recente período prolongado de chuvas e passam por obras de drenagem que devem permitir o escoamento das águas pluviais da RJ-147 e evitar alagamentos. De acordo com a prefeitura, as estruturas não aguentaram o volume de água "por conta do desgaste causado pelo tempo".