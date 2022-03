Prefeitura de Valença/RJ - Reprodução

Prefeitura de Valença/RJReprodução

Publicado 25/03/2022 21:04

A prefeitura de Valença prorrogou o prazo que os contribuintes têm para pagamento do IPTU 2022 com 10% de desconto. A data de vencimento foi alterada para o dia 31 de março. O carnê atualizado com a nova data pode ser baixado no site da prefeitura.