Publicado 09/03/2022 21:37

A prefeitura de Valença divulgou os contribuintes que têm direito à isenção de IPTU para o exercício de 2022. Previstas e regulamentadas na Lei Complementar 225/2019, a isenção pode ser solicitada por proprietários de imóveis tombados com destinação residencial, proprietários de casas populares, proprietários em tratamento de câncer e ex-combatentes ou suas viúvas

A isenção pode ser solicitada até o próximo dia 15 de março, com a apresentação dos documentos específicos no Protocolo da Prefeitura, no Centro Administrativo, localizado na sede da Prefeitura (Rua Doutor Figueiredo, 320 - Centro). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, entre 12h30h e 17h30.