Valença fica no Vale do Café - Reprodução/ABIH-RJ

Publicado 06/03/2022 16:24

Começa amanhã (07) o período de pesagem dos beneficiários do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) em Valença. Segundo as regras do programa social, crianças de até 7 anos de idade e mulheres de 14 a 44 anos devem ser pesadas nos postos de saúde do município para que não haja bloqueio do benefício. De acordo com a prefeitura de Valença, a pesagem termina no dia 7 de abril. Nos postos de saúde, é necessário apresentar Carteira de Vacinação, Caderneta de Pré-Natal (gestante), Cartão do SUS (CNS) e Cartão do Auxílio Brasil (antigo bolsa família).