23/02/2022

Nesta quinta-feira (23), a prefeitura de Valença anunciou a antecipação do pagamento dos servidores para a próxima sexta (25). "Destaca-se mais uma vez os esforços empreendidos para oferecer um pouco de tranquilidade aos servidores e a preocupação com a saúde nesse momento tão crítico que a saúde vem atravessando", diz o comunicado, que destaca a permissão da Legislação para tal adiantamento. "A Prefeitura ainda reforça o pedido aos servidores que façam uso de aplicativos no sistema de internet banking para o pagamento de contas e outras ações, evitando assim sair de casa", conclui a prefeitura.