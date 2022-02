Imagem ilustrativa de coronavírus - Masum Ali - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de coronavírusMasum Ali - Pixabay - Creative Commons

Publicado 21/02/2022 15:32 | Atualizado 21/02/2022 15:33

O mais recente boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Valença mostra queda no número de casos positivos de covid-19 na cidade. No período entre 12 e 18 de fevereiro, foram 336 casos confirmados, enquanto na semana anterior foram 543. No entanto, a Secretaria de Saúde de Valença confirmou mais cinco óbitos pela covid-19 (dois homens, um de 90 e outro de 88 anos, e três mulheres, de 90, 88 e 80 anos). Ainda segundo os dados emitidos ontem (20), há 14 pessoas internadas com covid-19 e outras 17 esperando resultado. Valença acumula 211 mortes pela doença.