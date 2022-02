Prefeitura de Valença/RJ - Reprodução

Prefeitura de Valença/RJReprodução

Publicado 17/02/2022 20:53

A guia de pagamento do IPTU 2022 já está disponível para a população de Valença. O contribuinte pode retirar a guia de cota única ou optar pelo parcelamento do imposto municipal diretamente no site da prefeitura. A Secretaria de Fazenda de Valença, através do Departamento de Cadastro, Controle e Arrecadação, informa que o carnê também será enviado diretamente para as residências. Quem pagar a cota única até o dia 15 de março vai receber desconto de 10%.