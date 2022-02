Valença fica no Vale do Café - Reprodução

Publicado 14/02/2022 13:27

O mais recente boletim epidemiológico, divulgado pela prefeitura de Valença nesta segunda (14), mostra queda no número de casos ativos da covid-19 na cidade. No período entre 5 e 11 de fevereiro, foram 543 casos confirmados, enquanto na semana anterior foram 905. No entanto, a Secretaria de Saúde de Valença confirmou mais dois óbitos pela covid-19 (dois homens, um de 70 e outro de 71 anos). Ainda segundo os dados emitidos hoje, há 26 pessoas internadas com covid-19 e outras 5 esperando resultado. Valença acumula 206 mortes pela doença.