Prefeitura enviou equipes para os locais atingidosReprodução/Prefeitura

Publicado 10/02/2022 14:45

As chuvas intensas dos últimos dias vêm causando transtornos nas estradas rurais de Valença. Em Santa Isabel, um dos distritos do município, diversos pontos a área rural estão intransitáveis. A prefeitura de Valença, por meio da subprefeitura de Santa Isabel, enviou com maquinários e caminhões para retirada das barreiras, colocação de saibro e escória para liberar o tráfego. “A gente está fazendo o possível, mas não para de chover, e são muitos pontos obstruídos. Vamos recuperar todos os locais, e deixar em condições de tráfego, mas a chuva vai ter que dar uma trégua para que isso aconteça", comentou o subprefeito, Lauro Roberto.