Valença fica no Vale do CaféReprodução/ Pixabay

Publicado 31/01/2022 20:38

Nesta segunda-feira (31), a prefeitura de Valença confirmou a primeira morte por covid-19 deste ano. A vítima é um homem de 58 anos que ainda não havia tomado a terceira dose de vacina e estava internado no Hospital Escola. Ainda segundo os dados emitidos hoje, 1.001 pessoas testaram positivo para covid no município entre 22 e 28 de janeiro e uma delas está internada. Outras 206 pessoas estão com suspeita de infecção e aguardam os resultados de exames em isolamento domiciliar.