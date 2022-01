Valença fica no Vale do Café - Reprodução

Valença fica no Vale do CaféReprodução

Publicado 27/01/2022 20:20

Nesta quinta-feira (27), a prefeitura de Valença divulgou o levantamento de crianças vacinadas contra a covid-19 no município. De acordo com informações do Centro Municipal de Imunização, foram vacinadas 744 crianças de 10 e 11 anos. A campanha de vacinação infantil em Valença começou no último dia 20 de janeiro, contemplando crianças com comorbidades. Na última segunda-feira (24), foi iniciada a imunização das crianças sem comorbidades.