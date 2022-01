91ª DP de Valença - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

91ª DP de Valença(Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 21/01/2022 20:02

Policiais civis da 91ª Delegacia de Polícia de Valença prenderam uma dupla acusada de tentativa de homicídio. Em confronto com traficantes de uma facção rival no último dia 13, os dois homens atingiram a vítima com três tiros no distrito de Barão de Jurupanã, mesma localidade onde foram localizados ontem (20). Na ação, que contou com o apoio de policiais militares, foram apreendidos 9 papelotes de maconha e 1 de cocaína.