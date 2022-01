Vacina pediátrica da Pfizer contra a COVID-19 - Reprodução/Agência Brasil

Vacina pediátrica da Pfizer contra a COVID-19Reprodução/Agência Brasil

Publicado 25/01/2022 10:59

A prefeitura de Valença concentrou a vacinação contra a covid-19 para crianças em um único local. Os pais ou responsáveis devem levar as crianças ao Institutinho, escola municipal localizada no centro da cidade (Avenida Nilo Peçanha, 506), entre 8h e 12h30. Até esta terça (25), apenas crianças de 11 anos estão sendo vacinadas. Além do cartão SUS, da caderneta de vacinação e da certidão de nascimento da criança, o responsável precisa apresentar seu documento de identidade.