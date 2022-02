Prefeitura de Valença/RJ - Reprodução

Prefeitura de Valença/RJReprodução

Publicado 07/02/2022 15:15

A prefeitura de Valença adiou o retorno das aulas presenciais da rede pública municipal de ensino por meio de decreto que vigora a partir desta segunda (07). A decisão foi tomada porque a Secretaria de Saúde verificou "aumento substancial do número de notificações de infecção por covid-19, inclusive em muitas crianças".

De acordo com o Decreto Municipal n° 022/2022, a suspensão das aulas presenciais nas escolas e creches municipais vai vigorar até 21 de fevereiro, "sem prejuízo da manutenção do calendário recomendado pelo Ministério da Educação, sendo mantido o ensino remoto". O documento libera que os responsáveis pelas instituições privadas e colégios estaduais decidam sobre as aulas presenciais.