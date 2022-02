Serra da Beleza, em Conservatória - Reprodução/ Facebook Restaurante e Camping Serra da Beleza

Serra da Beleza, em ConservatóriaReprodução/ Facebook Restaurante e Camping Serra da Beleza

Publicado 22/02/2022 13:28

Amanhã (23), a Cedae vai realizar serviços de manutenção preventiva no sistema abastecimento de água de Conservatória, distrito de Valença. O trabalho será executado entre 8h e 17h e a estação de tratamento de água (ETA) será desligada para a limpeza de equipamentos. A produção será retomada após a conclusão do serviço, mas o fornecimento de água pode levar até 36 horas para se normalizar em alguns locais, como ruas altas. A companhia informa que imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ter o abastecimento afetado, mas como nem todos dispõem de reservatórios, os clientes podem solicitar caminhão pipa em caso de necessidade (0800-282-1195).