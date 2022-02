Valença fica no Vale do Café - Reprodução/ABIH-RJ

Valença fica no Vale do CaféReprodução/ABIH-RJ

Publicado 22/02/2022 13:15

Amanhã (23), através do Programa Municipal de Imunização, a secretaria de Saúde de Valença vai realizar vacinação de rotina na Unidade de Saúde do bairro Canteiro. Entre 8h e 11h30, serão aplicadas todas as vacinas de rotina para crianças e adultos. A prefeitura informa que os responsáveis por crianças de até 11 anos devem levar a Carteira de Vacinação, que serão vistoriadas pela equipe.