Estradas estavam sem condições de trafegabilidade Reprodução

Publicado 24/02/2022 17:02

A prefeitura de Valença está realizando um trabalho de recuperação nas estradas rurais afetadas pelas fortes chuvas recentes. Nesta quinta (24), a localidade conhecida como Paolinho passou por reparos para que seja possível o tráfego e o escoamento da produção rural. "A chuva dá uma trégua na parte da manhã e colocamos as máquinas para recuperar as estradas rurais. Com isso, estamos atendendo várias vias da área rural com máquinas, colocando saibro e escória para garantir o tráfego de veículos", comentou o secretário de Serviços Públicos, Carlos Henrique.