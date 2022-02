Prefeitura de Valença/RJ - Reprodução

Publicado 23/02/2022 18:30

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Barra do Piraí, na região do Vale do Café, solicita que a prefeitura de Valença retome as aulas presenciais em todas as unidades de ensino do município. A administração já havia atendido à recomendação de retomada das aulas, mas 13 das 38 escolas seguem sem atividades presenciais. A 1ª Vara de Valença reagiu à ação civil pública do MP solicitando esclarecimentos da prefeitura em até 72 horas, sob pena de multa diária.