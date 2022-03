Acusado de tráfico de drogas é preso em Valença | Valença | O Dia

91ª DP de Valença - Reprodução

Publicado 06/03/2022 16:14

Policiais civis da 91ª Delegacia de Polícia de Valença prenderam um homem suspeito de integrar uma organização criminosa do interior do estado do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de comunicação da Pcerj informou hoje (06), os agentes localizaram o suspeito na última quinta-feira (03), após monitoramento do Setor de Inteligência, e cumpriram o mandado de prisão.