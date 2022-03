Imagem ilustrativa de coronavírus - Fusion Medical Animation - Unsplash - Uso gratuito

Imagem ilustrativa de coronavírusFusion Medical Animation - Unsplash - Uso gratuito

Publicado 01/03/2022 11:26

O mais recente boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Valença confirma a 212ª morte por covid-19. A vítima era uma mulher de 53 anos que morava no bairro Santa Isabel. Ainda segundo o boletim emitido na noite de ontem (28), houve queda no número de casos positivos de covid-19 na cidade. No período entre 19 e 25 de fevereiro, foram 251 casos confirmados, enquanto na semana anterior foram 336. Neste momento, há 11 pessoas internadas com covid-19 em Valença e outras 5 também internadas esperando resultado de exames para confirmar ou descartar a doença.