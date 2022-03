91ª DP de Valença - Reprodução

Publicado 13/03/2022 19:18 | Atualizado 13/03/2022 19:20

Na noite de ontem (12), um policial militar que estava de folga atirou em um homem de 31 anos em Valença. Após o crime, o agente se dirigiu à 91ª Delegacia de Polícia, relatou o ocorrido e alegou ter agido em legítima defesa após supostamente a vítima ter "partido para cima dele". Ele foi indiciado por tentativa de homicídio e liberado. O crime aconteceu no bairro Biquinha, perto da residência do policial. Segundo apuração do g1, o rapaz de 31 anos foi levado para o Hospital Escola da cidade e passa bem. A vítima vai prestar depoimento quando tiver alta.