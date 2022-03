Valença fica no Vale do Café - Reprodução/ABIH-RJ

Publicado 10/03/2022 10:29

A prefeitura de Valença suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra covid-19 em locais fechados e ao ar livre. A decisão, que já está em vigor, desobriga a utilização do acessório em estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços, bares, restaurantes, templos religiosos, clubes, órgãos públicos municipais, escolas públicas e privadas, demais locais de acesso ao público, transporte público coletivo, táxis, veículos de transporte por aplicativo e demais veículos. No documento emitido ontem (09), a prefeitura argumenta que a liberação está amparada no número alto da vacinação contra a covid-19 no município e na queda do número de casos ativos da doença.