91ª DP de ValençaReprodução

Publicado 01/04/2022 10:42

Um homem acusado de cometer estupro em Barra do Piraí foi localizado em Valença. De acordo com a assessoria da Pcerj, os agentes da 91ª Delegacia de Polícia prenderam o suspeito na última quarta-feira (30), em Conservatória, distrito de Valença. O crime pelo qual o homem é acusado aconteceu em 2017 em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí.