Valença fica no Vale do CaféReprodução/ABIH-RJ

Publicado 27/03/2022 16:00

A prefeitura de Valença inicia nesta segunda (28) a aplicação da 4ª dose da vacina contra covid-19 em idosos com 80 anos ou mais. Nesta semana, podem se dirigir às unidades de saúde os idosos que tomaram a dose de reforço há pelo menos 4 meses. A partir de amanhã (28), a vacinação para este grupo estará disponível na Igreja Metodista (Rua Coronel João Rufino, 62) e na Casa do Idoso (Rua Silva Jardim, 195), das 8h às 15h. É necessário apresentar Cartão SUS, Cartão de Vacinação e CPF. A prefeitura ressalta que aqueles que necessitam da vacinação em domicílio devem entrar em contato com a unidade de referência.