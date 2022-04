Novo espaço foi inaugurado ontem (07) - Divulgação

Publicado 08/04/2022 09:31

Ontem (07), a nova Casa da Criança e do Adolescente de Valença foi inaugurada. Abrigo institucional mantido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, o local tem capacidade para atender até 14 pessoas e segue as normas do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).

Com uma equipe de 35 funcionários formada por assistente social, psicólogo e educador social, a Casa da Criança e do Adolescente funciona 24 horas por dia e tem estrutura com acessibilidade, refeitório, banheiros e brinquedoteca. O cidadão pode entrar em contato com o Centro Administrativo da Casa pelo WhatsApp (24) 2453-2397. Segundo o secretário de Assistência Social de Valença, a nova casa está pronta para receber crianças e adolescentes em processo de adoção ou com vínculo familiar rompido, seja porque a família não pode ficar ou porque foi vítima de algum tipo de violência.

“Foram meses pensando em cada detalhe, desde a estrutura, buscando um local seguro, a capacitação dos profissionais que farão parte deste projeto. As crianças que vão para um abrigo, são crianças que tiveram diversas violações de direito. Com isso, é nosso dever quanto poder público, fazer uma casa digna para eles, protegendo para que não ocorra uma nova violência institucional”, disse o secretário Rafael Tavares.