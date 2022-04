Valença fica no Vale do Café - Reprodução/ABIH-RJ

Valença fica no Vale do CaféReprodução/ABIH-RJ

Publicado 12/04/2022 20:09

A vacinação contra sarampo foi iniciada em Valença. Nesta primeira etapa, idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde são contemplados. Veja os pontos de vacinação disponíveis no município:

- Associação dos Aposentados (Bairro de Fátima): 8h às 13h

- Casa de Saúde do Idoso (Rua Silva Jardim): 8h às 13h

- Casa de Saúde do Trabalhador (Praça Balbina Fonseca): 17h às 19h

- Central de Imunização (Praça Balbina Fonseca): 8h às 11h30 e 13h às 16h