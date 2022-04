Região central de Juparanã - Reprodução/Prefeitura de Valença

Publicado 25/04/2022 20:23

Nesta segunda (25), um jovem foi encontrado morto em um matagal em Barão de Juparanã, distrito de Valença, interior do Rio. Coberto por um lençol, o corpo do rapaz foi achado na rua 13 de maio. As polícias Civil e Militar foram até o local, onde a perícia foi realizada.

Segundo apuração do g1, o corpo de Flávio Martins Júnior, de 21 anos, foi encaminhado para o IML de Volta Redonda. Ainda não há informações sobre a causa da morte. Barão de Juparanã é um distrito com população estimada em menos de 5 mil habitantes.