91ª DP de ValençaReprodução

Publicado 12/05/2022 09:57

Um guarda municipal foi indiciado por abuso de autoridade após divulgação de um vídeo em que aparece envolvido em uma briga com um adolescente em Valença, interior do Rio. A confusão aconteceu ontem (11), quando a direção da escola Escola Municipal Deputado Luiz Pinto chamou a Guarda Municipal para apurar ameaças de brigas entre alunos.

A filmagem em que um dos guardas aparece brigando com o aluno do 8º ano viralizou nas redes sociais. Embora seja possível ver o adolescente de 15 anos levando um tapa no rosto, as imagens não deixam claro quem foi o autor da agressão. Por meio de nota, Paulo Sergio Murat Junior, comandante da Guarda de Valença, pediu desculpas pelo ocorrido e informou o afastamento do agente e a abertura de processo administrativo. A prefeitura, por meio de nota da Secretaria de Educação, disse que não compactua com qualquer forma de violência e que está acompanhando o caso.

A informação sobre o indiciamento do agente da Guarda Municipal foi dada pelo delegado da 91ª DP de Valença, Flávio Narcizo, em entrevista ao g1.