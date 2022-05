DP de Valença - Reprodução

Publicado 25/05/2022 10:12

Ontem (24), um homem foi preso em Valença, interior do Rio, acusado de agredir a companheira com um soco no rosto. O homem de 30 anos foi preso no bairro Canteiro após denúncia feita à Polícia Civil sobre a discussão de um casal. A vítima, de 39 anos, foi socorrida, levada ao hospital e passa bem. O acusado foi conduzido para a 91ª DP de Valença e vai responder por lesão corporal.