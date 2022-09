91ª DP de Valença - Reprodução

91ª DP de ValençaReprodução

Publicado 11/09/2022 17:08

Ontem (10), três mulheres foram detidas e autuadas por porte de drogas para consumo pessoal em Valença, interior do Rio. O trio foi localizado por policiais militares do 10º Batalhão durante patrulhamento no bairro São Bento. Abordadas, as três confessaram que estavam fumando maconha. Os agentes encontraram um cigarro da droga e as mulheres foram conduzidas para a 91ª DP de Valença, onde foram autuadas e liberadas.