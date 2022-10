91ª DP de Valença - Reprodução

Publicado 31/10/2022 14:28 | Atualizado 31/10/2022 14:31

Na noite de ontem (30), em Valença, interior do Rio, um jovem de 24 anos morreu após levar seis tiros nas costas e a outra vítima, de 36 anos, foi baleado. O caso aconteceu no bairro Ponte Funda e está sendo investigado pela 91ª Delegacia de Polícia. Segundo depoimento do homem de 36 anos, ele e o amigo estavam dentro de um carro na rua Joaquim Venâncio quando uma pessoa encapuzada surgiu realizando diversos disparos. A polícia ainda não identificou o suspeito do crime.