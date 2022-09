91ª DP de Valença - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 15/09/2022 10:10

O homem que assaltou uma padaria em Valença na noite de terça (13) ainda não foi encontrado pela polícia. Na ocasião, vestindo moletom preto, calça jeans, capuz e máscara para esconder o rosto, o homem entrou no estabelecimento armado, ameaçou a funcionária e saiu com um valor em dinheiro não revelado.

Segundo apuração do g1, os policiais logo fizeram buscas no bairro Esplanada do Cruzeiro e proximidades. O caso foi registrado na 91ª DP e o acusado não foi encontrado até a publicação desta matéria.