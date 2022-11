91ª DP de Valença - Reprodução

28/11/2022

A Polícia Civil de Valença está investigando o assalto a uma tabacaria localizada no centro da cidade. Ontem (27), funcionários chegaram para trabalhar e viram que a janela do estabelecimento havia sido arrombada. Segundo os agentes da 91ª DP, foram furtadas 23 facas, diversas garrafas de bebidas alcoólicas e produtos para consumo de cigarro.

De acordo com apuração do g1, a Polícia está analisando as imagens capturadas por câmeras de segurança do estabelecimento para identificar os envolvidos. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.