Publicado 08/12/2022 14:37

Ontem (07), agentes da 91ª Delegacia de Polícia de Valença, em ação integrada com policiais civis de Minas Gerais, prenderam um homem acusado de estuprar a enteada. Com dados fornecidos pelo Setor de Inteligência, os agentes localizaram o acusado em Parapeúna, no município de Valença, interior do Rio.

Após cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Rio Preto/MG por crime de estupro de vulnerável, o acusado foi conduzido pela Polícia Civil de Minas Gerais para o município mineiro. Segundo as investigações, a vítima teria sofrido abusos sexuais do então padrasto dos 9 aos 13 anos.