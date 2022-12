91ª DP de Valença - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 07/12/2022 14:21

Ontem (06), policiais civis da 91ª Delegacia de Polícia prenderam dois jovens acusados de crimes de tráfico e associação para tráfico de drogas em Valença, interior do Rio. Os homens de 18 e 19 anos foram localizados no bairro Carambita, após trabalho de inteligência e monitoramento. De acordo com os agentes, a ação foi realizada em cumprimento de mandado de busca e apreensão por crimes dos quais os dois foram acusados quando eram adolescentes.