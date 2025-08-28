Motociclista morre após acidente com caminhão em Valença
Motorista do caminhão invadiu a pista contrária para desviar de um cachorro
Governo do Estado leva transformação digital para Valença
Programa RJ Digital Municípios agiliza processos administrativos e moderniza a gestão pública
Ex-deputado federal Felício Laterça denuncia possível licença ilegal de vereador de Valença
Alvo da denúncia é Luiz Antônio Corrêa, que deve assumir vaga de Marcelo Queiroz na Câmara dos Deputados
Suspeitos de integrar duas facções criminosas são presos em Valença
Ação realizada nesta quinta-feira (17) terminou com cinco pessoas presas e um adolescente apreendido
Jovem confessa que matou homem a tiros em Valença
Rapaz de 22 anos foi localizado no bairro Paraíso
