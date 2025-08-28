Publicado 28/08/2025 12:12

Um homem de 31 anos de idade morreu em um acidente na rodovia RJ-145, na altura do bairro Santa Terezinha, em Valença. O acidente aconteceu na quarta-feira (27), quando o motorista de um caminhão invadiu a pista contrária para desviar de um cachorro e colidiu com a motocicleta que o rapaz conduzia.

De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário, o condutor e a mulher de 50 anos que estava na garupa foram levados para Hospital Escola de Valença após os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros. O rapaz não sobreviveu, enquanto a mulher segue internada. O motorista do caminhão não teve nenhum ferimento.