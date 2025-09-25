Mulher agride adolescente na frente de policiais e é presa em Valença
Situação aconteceu após os agentes descobrirem que ela fez uma denúncia falsa contra o rapaz
Grupo de homens tenta matar jovem em Valença
Rapaz de 20 anos foi vítima de disparos de arma de fogo
Vídeo: Pitbull é morto a facadas após atacar shih-tzu em Valença
Cão de pequeno porte também não resistiu aos ferimentos
Operação do Exército Brasileiro chama a atenção no céu de Valença
Pestaque foi o helitransporte de viaturas táticas leves e motocicletas orgânicas
Homem é preso por perseguir e ameaçar ex-companheira em Valença
Prisão em flagrante aconteceu enquanto ele seguia a vítima
Homem é preso por tráfico de drogas em Conservatória
Ele foi capturado no Centro do distrito de Valença
