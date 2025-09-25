Publicado 25/09/2025 11:54

Ontem (24), uma mulher que agrediu um jovem e inventou uma falsa denúncia contra ele foi presa em Valença.

Na parte da manhã, policiais militares conduziram a mulher e um adolescente à 91ª Delegacia de Polícia após uma denúncia de um suposto descumprimento de medida protetiva por parte do jovem.

Durante a apuração dos fatos, agentes constataram, por meio de mensagens e gravações, que, na verdade, a mulher que estava em contato com ele. Foi confirmado que a mesma tentava uma reconciliação, contrariando o relato inicial da quebra de medida protetiva.

Em meio às diligências, ela se exaltou e desobedeceu ordens policiais. Além disso, investiu contra o adolescente e o agrediu. Contida pelos policiais, ela foi presa em flagrante por denúncia caluniosa, desobediência e vias de fato.