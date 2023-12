Sede da Prefeitura varresaiense - Decom Varre-Sai

Publicado 17/12/2023 10:21

Varre-Sai / A Prefeitura de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, divulgou dois editais, nesta sexta-feira (15): um de Concurso Público e outro de Processo Seletivo Público, com inscrições previstas para começarem no dia 21 próximo.

No Concurso Público, são vagas em diversas áreas nos níveis fundamental, médio e superior, com seleção feita por meio de provas objetivas, práticas e títulos, de caráter eliminatório e classificatório, para preenchimento dos cargos e formação de cadastro de reserva.

No Processo Seletivo Público, serão oferecidas vagas de nível médio para função pública de apoio à Educação e Saúde, sendo provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, com contratação e cadastro de reserva. As inscrições vão até o dia 05/01/24, no site idesg.org.br.



Os editais completos, com os números de vagas, salários, cargas horárias e de demais informações, bem como todas as publicações relativas à realização do Concurso Público e Processo Seletivo Público, serão publicados no site idesg.org.br e no site oficial da Prefeitura de Varre-Sai: varresai.rj.gov.br

Mais informações pelo email: idesg@idesg.org.br ou no telefone (28) 99920-0499, horário comercial.