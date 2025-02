Ilustração - Pixabay

IlustraçãoPixabay

Publicado 17/02/2025 18:31

Varre-Sai-Um rapaz foi assassinado, provavelmente, durante a madrugada desta segunda-feira (17). O corpo, com marcas de ferimentos ainda indefinidos, foi encontrado por populares em um terreno de um loteamento próximo ao Sítio Jaqueira, entre os bairros Nossa Senhora Aparecida e Santa Lúcia.



A vítima, Victor José Miranda de Freitas, de 19 anos, estava ao lado de uma bicicleta. A cena do crime permaneceu preservada aguardando a realização da perícia e a remoção do corpo ao IML-Instituto Médico Legal. O homicídio ficou registrado no plantão da 140ª Delegacia de Polícia de Natividade por militares do 29º BPM.

NinoBellieny