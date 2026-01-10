O Hospital São Sebastião passou por reforma geral, recentemente; é a principal unidade de saúde do município - Foto Divulgação

Publicado 10/01/2026 14:48

Varre-Sai - Problemas recorrentes no sistema de energia elétrica têm sido registrados na região noroeste do estado do Rio de Janeiro; com maior frequência provocados por condições climáticas adversas. Os efeitos negativos são automáticos, geram transtornos e preocupações, principalmente quando atingem unidades de saúde. Em Varre-Sai, no entanto, o prefeito Lauro Abib Fabri, busca alternativa parcial.

Até o final de janeiro, o Hospital São Sebastião, principal unidade de saúde do município, passa a contar com uma subestação própria. O investimento é de R$ 1.744.553,53, dos quais R$ 203.681,25 da prefeitura e o restante bancado pela Concessionária Enel, responsável pelo abastecimento no interior do estado.

“Diante das constantes quedas de energia e da incerteza sobre a normalização do fornecimento, solicitamos à Enel a instalação de uma mini-subestação exclusiva para o hospital”, afirma Fabri frisando que a iniciativa garante que o gerador continue operando mesmo quando a rede estiver instável.

“Estamos buscando assegurar atendimento contínuo e mais segurança para pacientes e profissionais de saúde. O investimento da prefeitura (R$ 203.681,25), já foi pago com recursos próprios, dentro de uma obra total de R$ 1.744.553,53”, ratifica o prefeito ressaltando que “essa ação reforça o compromisso com a vida, com a responsabilidade e com o cuidado real com a população”.

Varre-Sai tem 201,938 quilômetros quadrados de extensão territorial e população estimada de aproximadamente 12 mil habitantes. Entre as principais prioridades propostas pelo prefeito está a rede municipal de saúde. Entre os exemplos citados por ele está a reforma realizada recentemente no hospital municipal, com ampliações do centro cirúrgico e da maternidade.