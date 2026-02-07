Lauro Fabri aponta a importância do maquinário para recuperação de trechos de estradas danificados por chuvas - Foto Divulgação

Lauro Fabri aponta a importância do maquinário para recuperação de trechos de estradas danificados por chuvas Foto Divulgação

Publicado 07/02/2026 20:28

Varre-Sai/Itaocara – O fortalecimento da infraestrutura rural no interior do estado do Rio de Janeiro está entre as prioridades do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). No final de janeiro, nove municípios foram contemplados com máquinas agrícolas do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq).

Na região noroeste, as contempladas foram Itaocara e Varre-Sai; enquanto do norte fluminense a beneficiada foi Quissamã. Também receberam equipamentos Itatiaia, Piraí, Paraíba do Sul, Engenheiro Paulo de Frontin e Casimiro de Abreu. As oito receberam retroescavadeiras; já a Quatis coube uma motoniveladora.

Na avaliação do superintendente de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro, Agnaldo Pinto da Silva, a iniciativa contribui diretamente para o fortalecimento do agro fluminense, além de gerar renda e desenvolvimento para as famílias do campo. Os equipamentos serão utilizados principalmente na recuperação e manutenção de estradas vicinais.

Prefeito de Varre-Sai, Lauro Abib Fabri comenta: “A retroescavadeira é um equipamento fundamental para a manutenção e recuperação das estradas vicinais do município, pois oferece versatilidade e eficiência em um único maquinário, reduzindo custos operacionais. É indispensável para assegurar a trafegabilidade contínua e o escoamento da produção rural”.

Fabri destaca que, entre outras utilidades, nas estradas vicinais, a utilidade do equipamento se concentra em abertura, limpeza e manutenção de valetas e saídas d’água, prevenindo alagamentos e erosões; correção de buracos, atoleiros e pontos críticos, garantindo melhores condições de tráfego; e carregamento, espalhamento e nivelamento de saibro ou cascalhos.

ESTRADAS VICINAIS - “Será muito importante na recuperação de trechos danificados por chuvas, com remoção de material comprometido e recomposição do leito da estrada; e na limpeza das laterais da via, retirando entulhos, barro e vegetação que comprometem a passagem”. Varre-Sai é um dos municípios da região castigados pelas fortes chuvas.

O prefeito de Itaocara, Heriberto Mariola, adianta que a retroescavadeira é destinada a reforçar as frentes de trabalho da Secretaria de Obras e os serviços de infraestrutura rural e urbana: “O novo maquinário visa agilizar a manutenção de estradas e o atendimento às demandas da população que depende diretamente do suporte logístico da prefeitura”.

O Mapa realça a importância de cuidar das estradas vicinais, por serem fundamentais tanto para o escoamento da produção agropecuária quanto para a mobilidade das comunidades rurais. Com as nove entregas (feitas dia 30 de janeiro), o ministério contabiliza que o Promaq totaliza 45 equipamentos destinados ao estado do Rio, distribuídos em mais de 30 municípios.