O encontro de bandas foi um dos pontos altos da programação, que valorizou, também, sertanejo e pagode - Foto Divulgação

O encontro de bandas foi um dos pontos altos da programação, que valorizou, também, sertanejo e pagode Foto Divulgação

Publicado 30/04/2026 15:10

Varre-Sai – Moradores e visitantes continuam repercutindo o fim de semana diferenciado, vivenciado em Varre-Sai, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, proporcionado pela “Festa de Abril”. Aconteceu do dia 24 a 26 (sexta-feira, sábado e domingo), na Rua do Meio, realizada pelo governo municipal.

O prefeito Lauro Fabri pontua que a programação foi resumida em música, atividades tradicionais e convivência comunitária: "Trata-se de uma festa criada para celebrar nossa Lira Santa Cecília – fundada há 109 anos e um dos patrimônios culturais do município - e que agora realmente celebra”.

Fabri destaca o sucesso do evento, que atraiu pessoas de outras cidades, em clima considerado familiar pelos participantes: “O Encontro de Bandas e a apresentação da orquestra Orquestrando Vidas (de Campos dos Goytacazes) devolveram o brilho da festa que a cada ano vai valorizar ainda mais nossa cultura, tradição e história.

Na avaliação do prefeito, mais do que entretenimento, a Festa de Abril representa um importante momento de fortalecimento cultural e econômico para Varre-Sai: “Impulsiona o turismo e celebra o orgulho de uma comunidade que preserva suas raízes enquanto se abre para novos públicos. È um dos momentos mais marcantes do calendário cultural da cidade”.

A estrutura transformou o trecho da Rua do Meio, no centro da cidade, em grande palco a céu aberto, com apresentações de estilos musicais variados. Uma das atrações sertanejas foi a dupla Joa Lucas e Marcelo; no pagode, se destacou o Balacobaco; o Encontro de Bandas foi focado na valorização das tradições locais.

“Além dos shows, o público pôde vivenciar o clima de montanhas de Varre-Sai e um ambiente tipico das festas do interior”, realça Fabri citando as barracas com comidas e bebidas, exposição e vendas dos produtos do turismo rural (cafés especiais) “e encontros entre famílias, amigos e visitantes, com segurança e animação”.