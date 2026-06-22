Nos estandes estarão envolvidos produtores, compradores, especialistas e empresas ligadas à cafeicultura - Foto Expocafé/Divulgação

Nos estandes estarão envolvidos produtores, compradores, especialistas e empresas ligadas à cafeicultura Foto Expocafé/Divulgação

Publicado 22/06/2026 14:42

Varre-Sai – A força da produção de café no Rio de Janeiro está concentrada no noroeste fluminense, responsável por cerca de 80% de todo o volume produzido no estado. O grande destaque na região é o município de Varre-Sai, que realiza a Feira de negócios da Cafeicultura, esta semana, considerado um dos principais encontros do setor.

O evento – realizado pela Cooperativa dos Produtores de Café do Norte Fluminense (Coopercanol) em parceria com a prefeitura - faz parte da Expo Café Varre-Sai, que acontece de 25 a 27 de junho (quinta-feira a sábado), na Área de Eventos Pedro Nunes de Moraes, no Parque Confiança, reunindo produtores, compradores, especialistas e empresas ligadas à cafeicultura. A expectativa é de que sejam gerados até R$ 30 milhões de negócios.

Em 2025, a feira movimentou cerca de 20 milhos de reais, superando as previsões. No entanto, Fábio Pimentel, um dos organizadores do evento, acredita que o volume seja esperado: "A expectativa de geração de negócios para esse ano está entre 25 e 30 milhões de reais. Os estandes estão todos esgotados e teremos 150 marcas presentes na exposição”.

Pimentel pontua que a feira teve um aumento de área com novos espaços para máquinas, equipamentos e insumos: “Pela primeira vez, a Expo Café contará com três instituições financeiras, aumentando a oferta de crédito e melhores condições para negócios durante e após o evento, além de ações voltadas para os negócios”.

Segundo o organizador, a abertura de novos mercados para os cafés especiais deverá ser feita através do Programa Compradores na Origem em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae): “A Expo Café conta com a participação de produtores dos cafés especiais do Alto Noroeste Fluminense e da Região Serrana”.

VITRINE DO CAFÉ - Uma das iniciativas focadas na aproximação dos produtores de cafés especiais de seus compradores é o projeto ‘Compradores na Origem’ desenvolvido pelo Senar e Sebrae tem o objetivo de fortalecer as conexões comerciais. Presidente da Coopercanol, José Ferreira assinala que expectativa para a feira é grande, “baseado nos excelentes resultados obtidos nas três edições anteriores”.

Ferreira realça que a Expocafé funciona como uma vitrine para mostrar o quanto o Estado do Rio de Janeiro evoluiu na qualidade dos cafés aqui produzidos: “Com o reconhecimento dessa qualidade, o café está sendo cada vez mais valorizado, agregando valor e gerando mais renda para os nossos produtores".

A abertura oficial da Expo Café 2026 está programada para quinta-feira, às 17h30h. Às 19h haverá palestra do professor Flávio Borém, da Universidade Federal de Lavras (UFLA). O palestrante integra à equipe responsável pela nova Classificação Oficial Brasileira do Café. Fecham as atividades Flávio Lopes e Rebeka Monteiro, no Café com Música.

PROGRAMAÇÃO - Na sexta feira haverá passeio turístico, no Sitio Vai e Volta, sob organização do Receptivo Bendia; Rodada de Negócios, a partir das 16h; painel Conexões do Café, às 18h, com Sol Alonso, da Secretaria de Turismo de Varre-Sai; e Café com Música, tendo como atrações Victória Zanan e Pedro Teodoro.

A programação de sábado começa com passeio turístico à produção do Café Pelegrini, no Sítio Arataca. Constam, ainda: painel ‘Mulheres que cultivam muito além do Café’, com Junielly Maia, consultora do Sebrae; lançamento do livro ‘No tempo dos lampiões’, pela autora Isabel Menezes; e Expo Café o Café com Música, animado por Tarcísio Pelegrini e a Banda Alta Voltagem.

Considerado ‘capital fluminense do café’, o município de Varre-Sai é também um forte polo da agricultura familiar. Está localizado no extremo noroeste do estado do Rio de Janeiro, na divisa com Minas Gerais e Espírito Santo; a população estimada , segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é do município é de cerca de 11 mil habitantes