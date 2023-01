Estufa Municipal também reserva mudas para produção caseira - Divulgação

Publicado 10/01/2023 11:36

Desde 2017, a Estufa Municipal de Vassouras, administrada pela Secretaria do Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural, já doou mais de 700 mil mudas. Segundo a prefeitura, foram distribuídas, gratuitamente, mudas de hortaliças folhosas como alface (lisa, crespa, americana, roxa), couves (flor, brócolis, manteiga), repolho, abóboras e abobrinhas, jiló, berinjela, agrião, salsa, cebolinha, manjericão e outros temperos.

Além dos agricultores do município, as mudas contemplaram ainda as hortas domésticas, incentivando moradores na produção de hortaliças. A prefeitura ressalta que a medida gera impacto na economia do município e melhor aproveitamento das áreas ociosas para produção vegetal das residências. "Fico muito feliz em ver o sucesso desse Programa que criamos assim que assumimos a nossa gestão. Sem dúvidas, ele tem contribuído muito para baixar o custo da produção na agricultura familiar, ajudando a aumentar o lucro das famílias no campo e gerando desenvolvimento rural com mais qualidade. Além disso, ajudando a melhorar a qualidade alimentar das famílias da zona urbana também usuárias do programa. Agradeço nossa equipe de servidores pelo empenho diário para mais esse avanço", disse o secretário Danilo Pereira.