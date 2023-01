Encontro aconteceu nos dias 4 e 5 - Divulgação

Publicado 09/01/2023 07:15

Mesmo com chuva, o Encontro de Folia de Reis de Vassouras reuniu mais de 600 pessoas nos dias 4 e 5 de janeiro. Realizada pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, a edição 2023 contou com a participação de 11 grupos de folias. “Nós damos todo o suporte possível para os grupos. Inclusive, eles acabaram de participar do Edital Fomento do Estado, e colocamos os funcionários da Secretaria à disposição para dar suporte durante o processo para que todos conseguissem participar”, disse a secretária de Cultura, Ângela Maria, enfatizando que o objetivo é fortalecer a cultura popular e preservar a tradição que está incorporada ao povo brasileiro.

A vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva, que prestigiou o evento, comentou a importância de fomentar a cultura: “Eu acredito que, assim como educação e esporte, a cultura tem um papel importante na formação do cidadão. Tenho felicidade de poder dizer que Vassouras é uma cidade rica de cultura e que nós, enquanto poder público, temos que fazer a nossa parte para que a população tenha acesso a esse conhecimento cultural”.