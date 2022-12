Inauguração foi realizada dia 20 - Divulgação

Inauguração foi realizada dia 20Divulgação

Publicado 29/12/2022 22:07

No último dia 20, Vassouras deu um importante passo na luta contra o câncer com a inauguração do aparelho de Radioterapia do Hospital Universitário, que vai atender pacientes da cidade e da região. A cerimônia contou com a presença do corpo diretor do Hospital; da vice-prefeita, Rosi Silva; dos deputados federais Júlio Lopes e Doutor Luizinho; e do secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde, Marcus Vinicius Dias. “É muito bom fazer parte de momentos que mudam a história da nossa cidade e a faz progredir. E a inauguração da Radioterapia do Huv foi um desses momentos. Depois de muita luta e muitos pedidos, a habilitação para realizar o tratamento no município saiu, e agora os pacientes não precisarão mais enfrentar o desgaste da estrada. É mais uma vitória para nossa cidade”, disse Rosi.



Segundo a prefeitura de Vassouras, o HUV está habilitado para realizar os procedimentos no município que, em breve, estará em funcionamento, levando mais conforto e qualidade de vida para os pacientes, evitando os transtornos no deslocamento para realizar o tratamento.“Nós participamos, em 2012, de uma reunião no INCA sobre expansão da Radioterapia no país. E naquele momento assinamos um termo de compromisso. Agora, anos depois, isso está se concretizando”, comentou o superintendente-geral do Hospital Universitário, Marcelo Paiva.



Aproveitando a agenda de inauguração, o deputado Júlio Lopes, um dos responsáveis pela conquista da habilitação em Brasília, se reuniu com o prefeito Severino Dias, vice-prefeita Rosi e membros do governo municipal. Durante o encontro, foram pontuados algumas solicitações e demandas para o município no próximo ano. Na parte da tarde, Júlio e a vice-prefeita visitaram alguns pontos no Centro da cidade, conversaram com a população e alinharam pontos de investimento na saúde e qualidade de vida da população. "Saio daqui muito satisfeito. Vassouras possui uma administração muito comprometida com a população e seguiremos juntos, unindo esforços para buscar melhorias para essa cidade a qual faço questão de reafirmar o meu compromisso a cada visita", disse o deputado.