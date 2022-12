Alunos estão prontos para o mercado de trabalho - Divulgação

Publicado 21/12/2022 15:29

Através de parceria entre a Prefeitura de Vassouras e o Programa Integração pela Música (PIM), mais dois cursos de capacitação terminaram na última segunda (19). Profissionais de cozinha e salão, bares, restaurantes, hotéis e fazendas de Vassouras cursaram ‘Técnicas de Cozinha Profissional’, ministrado pelo Chef Carlos Belem, e ‘Excelência no Salão’, ministrado pelo Maître George Vieira. “É sempre gratificante ver que o Poder Público está conseguindo cumprir com sua missão que é cuidar da cidade e trazer mais oportunidades para população. Vassouras tem uma grande vocação turística e ter mão de obra qualificada para atender os visitantes faz toda diferença”, disse a vice-prefeita, Rosi Silva.

Para marcar o encerramento e conclusão das turmas, foi realizada uma cerimônia no PIM com Concerto da Camerata do PIM e um jantar francês, com entrada, prato principal e sobremesa, preparado pelos alunos de ‘Técnicas de Cozinha Profissional’ e servido pelos alunos de ‘Excelência no Salão’. “Nossa parceria com o PIM está indo para além da música e isso nos deixa muito felizes. Estamos formando e colocando no mercado de trabalho profissionais qualificados e preparados para exercer suas funções”, comentou a secretária de Cultura, Ângela Maria.

As aulas aconteceram na cozinha-escola e nos salões do PIM, abordando desde aspectos relacionados à higiene e segurança alimentar até a preparação de pratos clássicos da cozinha internacional, passando pelo uso correto dos utensílios profissionais, tipos de serviço, integração entre salão e cozinha, noções de enologia e drinks, estudos de casos e muito mais. “Sempre transitei entre a prática e o ensino, e sempre estive muito convencido que não há um turismo forte sem uma gastronomia forte. Acredito que estamos dando esse primeiro passo para tentar transformar nossa região em referência gastronômica”, disse o chef Carlos Belem. “Tem gente querendo trabalhar, mas não tem capacitação, e ver profissionais saindo do nosso curso já empregados é gratificante”, disse o maître George Vieira, que trabalha no ramo há 20 anos.