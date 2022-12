Festa reuniu pessoas de todas as idades - Divulgação

Publicado 12/12/2022 16:48

Ontem (11), uma das principais ruas do Centro de Vassouras ficou lotada por pessoas de todas as idades. Conhecida como Broadway, a rua foi palco do 8º Natal Iluminado, promovido pelo Grupo Ilumina com apoio da prefeitura de Vassouras. As atividades, começaram por volta das 13h30, com desfile de personagens e uma série de apresentações com a presença de super heróis famosos entre as crianças.

Além do diversão das crianças, que também tinham cama elástica, tobogã, piscina de bolinhas e castelinho inflável à disposição, houve sorteios para pais, mães e responsáveis. O encerramento da festa ficou por conta do Papai Noel, que distribuiu 1,5 mil brinquedos para crianças com idades entre 0 a 12 anos. “Uma festa perfeita que garantiu um domingo muito animado para as famílias da nossa cidade. Foi muito emocionante assistir a interação de pais e filhos em atividades recreativas e, lógico, a alegria dos pequenos ao receberem os brinquedos das mãos do Papai Noel”, disse a vice-prefeita, Rosi Silva.



Ao longo do dia, os organizadores do evento distribuíram gratuitamente algodão doce, cachorro-quente, refrigerante, pipoca, picolé, água e o tradicional bolo para toda a família. “Nosso objetivo foi proporcionar momentos de amor, alegria e esperança para nossas famílias de Vassouras. Quem acompanhou a nossa festa pode observar os lindos sorrisos de nossas crianças”, disse uma das organizadoras, Jeane Abbud Oliveira.