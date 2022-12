Evento abriu as comemorações de Natal na cidade - Divulgação

Publicado 05/12/2022 20:25

Na última quinta-feira (1º), a apresentação da Cantata Viva a Esperança marcou a abertura do período natalino em Vassouras. Organizado pelo Sesc, em parceria com prefeitura, Sicomércio e Fecomércio, o evento foi realizado na Praça Barão de Campo Belo.

"Que momento lindo e mágico vivemos ontem! A apresentação da Cantata Viva a Esperança encheu a Praça Barão de Campo Belo de alegria e espírito natalino. O prefeito Severino e eu ficamos muito felizes por ver que todos estavam aproveitando esse momento com suas famílias e amigos. Natal para mim é isso! É amor, esperança, confraternização e solidariedade", disse a vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva, que fez a abertura do evento ao lado do presidente do Sicomércio, Marco Torres.

Além da apresentação do grupo formado pelas orquestras sinfônicas Juvenil Carioca, Chiquinha Gonzaga (composto exclusivamente por meninas), Jovem Fluminense, Som+Eu e Coro Juvenil do Rio de Janeiro, o Sesc também levou para a cidade uma caravana de veículos iluminados. O comboio que percorreu as ruas do município também foi composto pelo caminhão do programa de combate à fome e ao desperdício Mesa Brasil Sesc RJ e uma van da Rádio Sesc RJ.